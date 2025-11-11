Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Боян Бркич: С нетерпением жду, чтобы чему-то научиться у азербайджанских журналистов

    Медиа
    • 11 ноября, 2025
    • 10:45
    Боян Бркич: С нетерпением жду, чтобы чему-то научиться у азербайджанских журналистов

    Руководитель астанинского бюро телеканала Euronews и тренер образовательной программы Euronews Academy Боян Бркич выразил надежду, что в Баку он также сможет перенять опыт у азербайджанских журналистов.

    Как сообщает Report, об этом он рассказал журналистам на церемонии открытия программы Euronews Academy.

    "Я очень рад быть в Баку. Сегодня я представляю стратегическое направление Euronews, которое включает обмен знаниями, опытом и технологиями с нашими партнерами, такими как Азербайджан. Я приехал, чтобы рассказать молодым коллегам, как строится работа на Euronews и в целом в Европе. Но мы никогда не утверждаем, что делаем это лучше - просто иногда по-другому", - отметил Бркич.

    Тренер подчеркнул, что считает подобные программы взаимообменом знаний, а не односторонним обучением.

    "Это не первый мой визит в Азербайджан, но впервые я провожу здесь медиа-тренинг. Надеюсь, участники найдут что-то интересное в моих лекциях. Мы будем говорить о подготовке новостей и адаптации их к телевизионному формату. В то же время я с нетерпением жду, чтобы и самому чему-то научиться у азербайджанских журналистов. Такие программы всегда делают меня богаче в плане жизненного опыта", - добавил он.

    Euronews медиа Тренинг журналисты
    "Euronews"un təlimçisi: Ümid edirəm ki, azərbaycanlı jurnalistlərdən də nəsə öyrənəcəm
    Euronews Academy instructor says looking forward to benefit from Azerbaijani journalists' experience

    Последние новости

    11:15

    Таможенники Азербайджана обнаружили лекарства, искусно спрятанные в коробках со сладостями

    Бизнес
    11:07

    Тайвань эвакуировал более 3 тыс. человек из-за приближения тайфуна "Фунг-вонг"

    Другие страны
    11:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по кредитному портфелю (01.01.2025)

    Финансы
    10:57

    Хакан Фидан обсудил региональные вопросы с президентом Сирии

    В регионе
    10:56

    VI Исламиада: Азербайджанские спортсмены сегодня будут соревноваться в 5 видах спорта

    Индивидуальные
    10:54

    Дорожная полиция предупреждает об увеличении трафика после праздничных выходных

    Внутренняя политика
    10:49

    Трамп призвал ввести войска Нацгвардии в Чикаго из-за роста преступности

    Другие страны
    10:49

    Число жертв взрыва автомобиля в Индии возросло до 12

    Другие страны
    10:45

    Боян Бркич: С нетерпением жду, чтобы чему-то научиться у азербайджанских журналистов

    Медиа
    Лента новостей