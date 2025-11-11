Боян Бркич: С нетерпением жду, чтобы чему-то научиться у азербайджанских журналистов

Руководитель астанинского бюро телеканала Euronews и тренер образовательной программы Euronews Academy Боян Бркич выразил надежду, что в Баку он также сможет перенять опыт у азербайджанских журналистов.

Как сообщает Report, об этом он рассказал журналистам на церемонии открытия программы Euronews Academy.

"Я очень рад быть в Баку. Сегодня я представляю стратегическое направление Euronews, которое включает обмен знаниями, опытом и технологиями с нашими партнерами, такими как Азербайджан. Я приехал, чтобы рассказать молодым коллегам, как строится работа на Euronews и в целом в Европе. Но мы никогда не утверждаем, что делаем это лучше - просто иногда по-другому", - отметил Бркич.

Тренер подчеркнул, что считает подобные программы взаимообменом знаний, а не односторонним обучением.

"Это не первый мой визит в Азербайджан, но впервые я провожу здесь медиа-тренинг. Надеюсь, участники найдут что-то интересное в моих лекциях. Мы будем говорить о подготовке новостей и адаптации их к телевизионному формату. В то же время я с нетерпением жду, чтобы и самому чему-то научиться у азербайджанских журналистов. Такие программы всегда делают меня богаче в плане жизненного опыта", - добавил он.