İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    "Euronews": Biz Azərbaycanda həm də medianın inkişafını dəstəkləyirik

    Media
    • 11 noyabr, 2025
    • 09:43
    Euronews: Biz Azərbaycanda həm də medianın inkişafını dəstəkləyirik

    "Euronews"un Bakı Ofisinin direktoru Fernando Soares bildirib ki, qurum Azərbaycana yalnız öz mədəniyyətini, turizm və biznesini dünyada tanıtmağa dəstək vermir, eyni zamanda, medianın inkişafını dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, F.Soares bu barədə Bakıda "Euronews Academy" təlim proqramının açılış mərasimində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "Euronews Academy" təlim proqramının açılışı ölkədə medianın inkişafına dəstək vermək istiqamətində atılan çox vacib bir addımdır.

    F.Soares bu gün Bakıda olmağın və belə bir proqramın açılışını etməyin onun üçün böyük bir şərəf olduğunu vurğulayıb:

    "Bu, işimizin çox vacib bir hissəsidir. Biz Azərbaycana yalnız öz mədəniyyətini, turizm və biznesini dünyada tanıtmağa dəstək vermirik, eyni zamanda, medianın inkişafını dəstəkləyirik və bu açılış mərasimi ölkədə media inkişafına dəstək vermək istiqamətində atdığımız çox vacib bir addımdır. Proqram TV jurnalistikası haqqında olacaq, xəbərlərin, xəbər bülletenlərinin hazırlanması və canlı yayımları əhatə edəcək".

    “Euronews” media

    Son xəbərlər

    10:00

    Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    09:50
    Foto

    Bakıda "Euronews Academy" təlim proqramının açılış mərasimi olub

    Media
    09:43
    Foto

    "Euronews": Biz Azərbaycanda həm də medianın inkişafını dəstəkləyirik

    Media
    09:36

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə 29 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    09:29

    "Çelsi" qışda fransalı futbolçunu komandadan göndərəcək

    Futbol
    09:28

    Filippində "Funq-Vonq" super qasırğası qurbanlarının sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    09:24

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    09:10

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.11.2025)

    Maliyyə
    08:57

    Tramp: Fransa ABŞ-yə Çindən yaxşı münasibət bəsləmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti