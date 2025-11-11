"Euronews": Biz Azərbaycanda həm də medianın inkişafını dəstəkləyirik
- 11 noyabr, 2025
- 09:43
"Euronews"un Bakı Ofisinin direktoru Fernando Soares bildirib ki, qurum Azərbaycana yalnız öz mədəniyyətini, turizm və biznesini dünyada tanıtmağa dəstək vermir, eyni zamanda, medianın inkişafını dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, F.Soares bu barədə Bakıda "Euronews Academy" təlim proqramının açılış mərasimində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, "Euronews Academy" təlim proqramının açılışı ölkədə medianın inkişafına dəstək vermək istiqamətində atılan çox vacib bir addımdır.
F.Soares bu gün Bakıda olmağın və belə bir proqramın açılışını etməyin onun üçün böyük bir şərəf olduğunu vurğulayıb:
"Bu, işimizin çox vacib bir hissəsidir. Biz Azərbaycana yalnız öz mədəniyyətini, turizm və biznesini dünyada tanıtmağa dəstək vermirik, eyni zamanda, medianın inkişafını dəstəkləyirik və bu açılış mərasimi ölkədə media inkişafına dəstək vermək istiqamətində atdığımız çox vacib bir addımdır. Proqram TV jurnalistikası haqqında olacaq, xəbərlərin, xəbər bülletenlərinin hazırlanması və canlı yayımları əhatə edəcək".