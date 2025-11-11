Директор Euronews в Баку: Наша миссия — поддержать развитие медиа в Азербайджане
Медиа
11 ноября, 2025
10:01
Директор бакинского офиса телеканала Euronews Фернандо Соареш заявил, что телеканал оказывает поддержку Азербайджану не только в популяризации его культуры, туризма и бизнеса, но и в развитии национальных медиа.
Как сообщает Report, об этом он заявил на церемонии открытия образовательной программы Euronews Academy в Баку.
Соареш подчеркнул, что запуск программы является важным этапом в поддержке профессионального роста журналистов и укреплении медиасферы страны.
"Для меня большая честь находиться сегодня в Баку и открывать этот проект. Это важная часть нашей миссии. Программа будет посвящена телевизионной журналистике: подготовке новостей, выпусков новостных бюллетеней и организации прямых эфиров", - добавил он.
