    Xalq artisti: Ramiz Quliyevin ifasını ilk toxunuşdan başa düşmək olurdu

    Mədəniyyət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:00
    Xalq artisti: Ramiz Quliyevin ifasını ilk toxunuşdan başa düşmək olurdu
    Vamiq Məmmədəliyev

    Ramiz Quliyev çox böyük sənətkar idi, onun ifasını ilk toxunuşdan başa düşmək olurdu.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasimində Xalq artisti Vamiq Məmmədəliyev deyib.

    Xalq artisti onunla uzun müddət bir yerdə işlədiyini vurğulayıb.

    "Yaxşı öyrətmə qabiliyəti vardı. Azərbaycan muğamını dərindən bilirdi, onun ifasını ilk toxunuşdan başa düşmək olurdu. Yüksək müşayiət qabiliyyətinə malik idi", - o əlavə edib.

