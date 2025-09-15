Azərbaycan və Ukrayna İrpendə mədəniyyət obyektlərinin tikintisi ilə bağlı saziş imzalayacaqlar
Mədəniyyət
- 15 sentyabr, 2025
- 10:05
Ukrayna hökuməti Azərbaycanla İrpen şəhərində mədəniyyət evi, uşaq-gənclər idman məktəbi və incəsənət evinin tikintisi ilə bağlı saziş bağlamaq niyyətindədir.
Bu barədə "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir.
Sentyabrın 10-da Ukrayna hökuməti tikinti layihəsinin hazırlanması üzrə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün nümayəndə heyəti formalaşdırıb.
Danışıqlarda Ukrayna tərəfinə icmaların və ərazilərin inkişafı nazirinin müavini Marina Denisyuk rəhbərlik edəcək.
