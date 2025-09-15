İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    Azərbaycan və Ukrayna İrpendə mədəniyyət obyektlərinin tikintisi ilə bağlı saziş imzalayacaqlar

    Mədəniyyət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 10:05
    Azərbaycan və Ukrayna İrpendə mədəniyyət obyektlərinin tikintisi ilə bağlı saziş imzalayacaqlar

    Ukrayna hökuməti Azərbaycanla İrpen şəhərində mədəniyyət evi, uşaq-gənclər idman məktəbi və incəsənət evinin tikintisi ilə bağlı saziş bağlamaq niyyətindədir.

    Bu barədə "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir.

    Sentyabrın 10-da Ukrayna hökuməti tikinti layihəsinin hazırlanması üzrə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaq üçün nümayəndə heyəti formalaşdırıb.

    Danışıqlarda Ukrayna tərəfinə icmaların və ərazilərin inkişafı nazirinin müavini Marina Denisyuk rəhbərlik edəcək.

    Azərbaycan Ukrayna irpen
    Баку и Киев заключат соглашение о строительстве социальных объектов в Ирпене
    Azerbaijan, Ukraine to sign agreement on construction of cultural facilities in Irpin

    Son xəbərlər

    10:57

    Baş prokurorun Naxçıvanda vətəndaşlarla görüşünün vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    10:55

    Hadrut məscidində eyni vaxtda 210 nəfər ibadət edə biləcək

    Din
    10:55

    Ötən həftə 1333,8 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    10:55

    Pakistan Baş naziri Qətərə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:52
    Foto

    Azad olunan ərazilərdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    10:51
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:48
    Foto

    İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub

    Daxili siyasət
    10:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Premyer Liqada 100-cü oyununu keçirib

    Futbol
    10:43

    Türkiyə MN: Azərbaycanla bir yumruq kimi qalmağa davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti