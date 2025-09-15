Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний

    Баку и Киев заключат соглашение о строительстве социальных объектов в Ирпене

    Культура
    • 15 сентября, 2025
    • 09:54
    Баку и Киев заключат соглашение о строительстве социальных объектов в Ирпене

    Кабинет министров Украины намерен заключить соглашение с Азербайджаном о строительстве в городе Ирпень дома культуры, детско-юношеской спортивной школы и дома искусств.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    10 сентября правительство Украины сформировало делегацию для переговоров с представителями правительства Азербайджана по подготовке проекта соглашения о строительстве.

    Украинскую сторону на переговорах возглавит заместитель министра развития общин и территорий Марина Денисюк.

    Украина Ирпень Кабинет министров Марина Денисюк Азербайджан переговоры
    Azərbaycan və Ukrayna İrpendə mədəniyyət obyektlərinin tikintisi ilə bağlı saziş imzalayacaqlar
    Azerbaijan, Ukraine to sign agreement on construction of cultural facilities in Irpin

    Последние новости

    10:55
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Бадара Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    10:53
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    10:53

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    10:49

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика "Хезболлы", занимавшегося разработкой оружия

    Другие страны
    10:41

    В Кяльбаджаре впервые за 33 года прозвенел первый школьный звонок

    Наука и образование
    10:34

    В Сабирабаде убит 42-летний мужчина - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:27

    Из Турции экстрадирован экс-сотрудник правоохранительных органов Казахстана

    Другие
    10:23

    Премьер Пакистана посетит Катар для участия в экстренном арабо-исламском саммите

    Другие страны
    10:21

    В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группы из сотрудников ГКНБ

    В регионе
    Лента новостей