Баку и Киев заключат соглашение о строительстве социальных объектов в Ирпене
Культура
- 15 сентября, 2025
- 09:54
Кабинет министров Украины намерен заключить соглашение с Азербайджаном о строительстве в городе Ирпень дома культуры, детско-юношеской спортивной школы и дома искусств.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
10 сентября правительство Украины сформировало делегацию для переговоров с представителями правительства Азербайджана по подготовке проекта соглашения о строительстве.
Украинскую сторону на переговорах возглавит заместитель министра развития общин и территорий Марина Денисюк.
