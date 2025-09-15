Баку и Киев заключат соглашение о строительстве социальных объектов в Ирпене

Кабинет министров Украины намерен заключить соглашение с Азербайджаном о строительстве в городе Ирпень дома культуры, детско-юношеской спортивной школы и дома искусств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

10 сентября правительство Украины сформировало делегацию для переговоров с представителями правительства Азербайджана по подготовке проекта соглашения о строительстве.

Украинскую сторону на переговорах возглавит заместитель министра развития общин и территорий Марина Денисюк.