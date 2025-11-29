Nazir müavini: Azərbaycan artıq xarici prodüserlər üçün cəlbedici kinolokasiyaya çevrilib
- 29 noyabr, 2025
- 15:46
Azərbaycan kino sənayesinin və kinomatoqrafiyanın inkişafını uzunmüddətli strateji prioritet kimi müəyyən edib.
"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov nazirliyin və Azərbaycan Prezidentinin Laçın rayonundakı xüsusi nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə keçirilən "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" adlı dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.
O, kino sənayesinin son illərdəki inkişaf mexanizmini diqqətə çatdıraraq qeyd edib ki, Mədəniyyət Nazirliyi yanında Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi son üç ildə dövlət sifarişi ilə ümumilikdə 70-dən çox film layihəsinin istehsalına maliyyə dəstəyi göstərib.
"Bu layihələrin 50-dən çoxu artıq tamamlanıb və nümayişə çıxarılıb. Ümumilikdə isə 34 yerli istehsal şirkətinə 20 milyon manatdan çox dövlət dəstəyi ayrılıb. Bu dəstək Azərbaycanda kino sənayesinin gələcək inkişafına kapital qoyuluşudur", - o əlavə edib.
Fərid Cəfərov Prezidentin sərəncamına əsasən tətbiq olunan və rebate adlanan film çəkmə xərclərinin qismən ödənilməsi mexanizminin kino sənayesinin inkişafına çox böyük təkan verdiyini vurğulayıb.
"Bu mexanizm ölkəmizdə film çəkilişi üçün əlverişli şərait yaradır və artıq Azərbaycanı xarici prodüserlər üçün daha cəlbedici kinolokasiyaya çevirib".
Nazir müavini Azərbaycanda Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan və Rusiya Kino Günlərinin keçirildiyinə diqqət çəkərək bildirib ki, bu, ölkələr arasında mədəni mübadiləni gücləndirir.