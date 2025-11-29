Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Замминистра: Азербайджан уже стал привлекательной локацией для иностранных кинопродюсеров

    Kультурная политика
    • 29 ноября, 2025
    • 16:10
    Замминистра: Азербайджан уже стал привлекательной локацией для иностранных кинопродюсеров

    Азербайджан определил развитие киноиндустрии и кинематографии в качестве долгосрочного стратегического приоритета.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил заместитель министра культуры Фарид Джафаров во время выступления на круглом столе "Развитие современного кинопроизводства в странах СНГ", организованном министерством и специальным представительством президента Азербайджана в Лачынском районе.

    Обращая внимание на механизм развития киноиндустрии в последние годы, он отметил, что Кинематографическое агентство Азербайджана за последние 3 года оказало финансовую поддержку производству более 70 кинопроектов по государственному заказу.

    "Более 50 из этих проектов уже завершены и выпущены в прокат. В целом же 34 местным производственным компаниям выделена государственная поддержка на сумму более 20 млн манатов. Эта поддержка является капиталовложением в будущее развитие киноиндустрии в Азербайджане", - добавил он.

    Джафаров подчеркнул, что механизм частичной оплаты расходов на киносъемки, называемый "рибейт", который был введен распоряжением президента, дал огромный импульс развитию киноиндустрии.

    "Этот механизм создает благоприятные условия для съемок фильмов в нашей стране и уже превратил Азербайджан в более привлекательную кинолокацию для иностранных продюсеров".

    Заместитель министра, обращая внимание на проведение в Азербайджане Дней кино Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и России, отметил, что это укрепляет культурный обмен между странами.

    Nazir müavini: Azərbaycan artıq xarici prodüserlər üçün cəlbedici kinolokasiyaya çevrilib
    Film industry development identified as long-term strategic priority in Azerbaijan
