Məsim Məmmədov: Laçın kino sahəsində Qarabağın mədəni irsini təbliğ edən ilk məkanlardan biridir

    • 29 noyabr, 2025
    • 15:27
    Laçın şəhəri kino sahəsində Qarabağın mədəni irsini təbliğ edən ilk məkanlardan biridir.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Laçın şəhərində Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov Mədəniyyət Nazirliyi və Xüsusi nümayəndəliyin təşkilatçılığı ilə keçirilən "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" adlı dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.

    Xüsusi nümayəndə Laçın şəhəri üçün bir il ərazində MDB-nin mədəniyyət paytaxtı kimi çıxış etməyin böyük şərəf olduğunu diqqətə çatdırıb.

    "Əlbəttə ki, Laçında kino sənayesinin artıq inkişaf etdiyini demək üçün çox tezdir. Lakin müəyyən işlər görülür, inkişaf üçün addımlar atılır. Məsələn, ilk növbədə, biz şəhərdə kinoteatrı və kinopavillonu bərpa etmişik", - o bildirib.

    Məsim Məmmədov Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Laçındakı "Hoçazfilm" yaradıcılıq studiyasında artıq 2 film çəkildiyini diqqətə çatdırıb.

    "Eləcə də Laçında konqres-konsert zalının tikintisini də planlaşdırırıq. Ümid edirəm ki, gələcək əməkdaşlıq kontekstində kino sənayesinə sərmayə qoyacaq və faydasını da görəcəyik", - deyə o əlavə edib.

