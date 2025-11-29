Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Kультурная политика
    • 29 ноября, 2025
    • 16:04
    Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в Лачыне

    Лачын является одним из первых мест, где культурное наследие Карабаха получает системное и содержательное отражение в сфере кинематографии.

    Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Лачыне Масим Мамедов во время выступления на круглом столе "Развитие современного кинопроизводства в странах СНГ", организованном Министерством культуры и специальным представительством.

    Он подчеркнул, что для Лачына большая честь выступать в течение года в качестве культурной столицы СНГ:

    "Конечно, еще рано говорить о том, что киноиндустрия в Лачыне уже развита. Однако определенные работы ведутся, делаются шаги для развития. Например, в первую очередь, мы восстановили в городе кинотеатр и кинопавильон".

    Мамедов подчеркнул, что при поддержке Министерства культуры в творческой студии "Ходжазфильм" в Лачыне уже сняты 2 фильма:

    "Также мы планируем строительство конгресс-концертного зала в Лачыне. Надеюсь, что в контексте будущего сотрудничества мы будем инвестировать в киноиндустрию".

    Лачын культурная столица киноиндустрия министерства культуры Ходжазфильм
    Məsim Məmmədov: Laçın kino sahəsində Qarabağın mədəni irsini təbliğ edən ilk məkanlardan biridir
    Lachin among first places to promote Karabakh's cultural heritage in cinema, official says
