İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişib
Mədəniyyət siyasəti
- 16 sentyabr, 2025
- 12:52
"İƏT (İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı) Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə – 2025" tədbirinin keçirilmə tarixi dəyişdirilib.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, festival dekabrın 5-11-də keçiriləcək. Tarix dəyişikliyi tədbirin təşkilati və proqram baxımından daha səmərəli və genişmiqyaslı keçirilməsi məqsədilə aparılıb.
Festival çərçivəsində bir sıra ölkələrdən iştirakçıların qatılacağı mədəni proqramlar, sərgilər, musiqili çıxışlar və panel müzakirələr planlaşdırılır.
Xatırladaq ki, "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə – 2025" Bakıda oktyabrın 6-12-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcəkdi.
Son xəbərlər
12:58
Mikayıl Cabbarov: "Osman Nurmaqomedov daha yüksək əyarlı medallarla bizi qürurlandıracaq"Fərdi
12:55
Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital qoyuluşları növbəti 4 ildə orta hesabla 3,9 % artacaqMaliyyə
12:53
Xətaidə evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıbHadisə
12:52
İƏT Mədəniyyət Festivalının tarixi dəyişibMədəniyyət siyasəti
12:50
Silahlı Qüvvələrin rəsmisi: Rusiya Ukraynaya qarşı təhlükəli kimyəvi maddələrdən istifadə edirDigər ölkələr
12:49
İranda polislərə silahlı hücum olub, ölənlər və yaralı varRegion
12:48
Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunurMilli Məclis
12:48
Azərbaycan Hindistana neft ixracını bərpa edibEnergetika
12:47