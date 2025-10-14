Azərbaycan Milli Kitabxanasında Türkmənistan guşəsinin açılışı olub
Mədəniyyət siyasəti
- 14 oktyabr, 2025
- 12:30
Azərbaycan Milli Kitabxanasında Türkmənistan guşəsinin açılışı olub.
"Report"un məlumatına görə, mərasim Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində həyata keçirilib.
Mərasimdə iki ölkənin nazir müavinləri, nazirlik əməkdaşları, eləcə də elm və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər.
Mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərli Milli Kitabxanada Türkmənistan guşəsinin açılmasını iki ölkə arasındakı mədəni bağların güclənməsinə xidmət edəcəyini bildirib.
Türkmənistan mədəniyyət nazirinin müavini Nürsəhet Şirimov isə iki ölkə arasında əməkdaşlığın davamlı olacağına inamını ifadə edib.
Daha sonra guşə ilə tanışlıq olub.
Son xəbərlər
13:43
Kanadanın XİN başçısı Çinə səfər edəcəkDigər ölkələr
13:43
Avropa Məhkəməsi Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb, Rusiya 253 milyon avro təzminat ödəməlidirRegion
13:41
Brüsselin ən böyük aeroportu ümummilli tətil səbəbindən iflic olubDigər ölkələr
13:33
Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcəkRegion
13:29
"Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilibMaliyyə
13:27
Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edibFərdi
13:26
KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülübDigər ölkələr
13:26
Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİBBiznes
13:23