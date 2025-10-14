İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:30
    Azərbaycan Milli Kitabxanasında Türkmənistan guşəsinin açılışı olub.

    "Report"un məlumatına görə, mərasim Türkmənistan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində həyata keçirilib.

    Mərasimdə iki ölkənin nazir müavinləri, nazirlik əməkdaşları, eləcə də elm və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər.

    Mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərli Milli Kitabxanada Türkmənistan guşəsinin açılmasını iki ölkə arasındakı mədəni bağların güclənməsinə xidmət edəcəyini bildirib.

    Türkmənistan mədəniyyət nazirinin müavini Nürsəhet Şirimov isə iki ölkə arasında əməkdaşlığın davamlı olacağına inamını ifadə edib.

    Daha sonra guşə ilə tanışlıq olub.

