Azərbaycan dilindən BMT-nin əsas dilləri, türk dilləri və əksinə tərcümə lüğətləri hazırlanacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 14 yanvar, 2026
- 17:06
Azərbaycan dilindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) əsas dillərinə, türk dillərinə və həmin dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümə lüğətləri hazırlanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.
Bildirilib ki, tərcümə lüğətlərinin hazırlanması məqsədilə təşkilati işlər həyata keçiriləcək, mütəxəssis qrupları formalaşdırılacaq.
