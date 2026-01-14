В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского языка на основные языки ООН и тюркские языки, а также с этих языков на азербайджанский.

Как сообщает Report, это предусмотрено в культурной концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для создания словарей будут проведены организационные работы, а также сформированы специализированные группы экспертов.