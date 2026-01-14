Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    Kультурная политика
    • 14 января, 2026
    • 17:36
    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского языка на основные языки ООН и тюркские языки, а также с этих языков на азербайджанский.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в культурной концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Для создания словарей будут проведены организационные работы, а также сформированы специализированные группы экспертов.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана словари азербайджанский язык ООН
    Azərbaycan dilindən BMT-nin əsas dilləri, türk dilləri və əksinə tərcümə lüğətləri hazırlanacaq

    Последние новости

    17:57

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    17:52

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    17:52

    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Финансы
    17:43

    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    17:42

    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    Kультурная политика
    17:36

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    Kультурная политика
    17:33

    ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 год

    Энергетика
    17:29

    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    В регионе
    Лента новостей