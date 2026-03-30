Anar: Azərbaycan kinosu yaşadıqca Rasim Balayev də yaşayacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 30 mart, 2026
- 13:20
Azərbaycan kinosu yaşadıqca, Rasim Balayev də yaşayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Xalq yazıçısı Anar Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimində deyib.
O bildirib ki, Rasim Balayevin sənəti, dostluqdakı etibari, insani keyfiyyətləri həmişə bizimlə olacaq.
"Həm mənim ssenari müəllifi olduğum filmlərdə, həm də digər bir çox filmdə müəlliflər Rasimi qəhrəman kimi öldürürdü. Babək kimi də öldü, Nəsimi kimi də, Beyrək kimi də. Amma o öldükcə həmin tarixi şəxsləri, obrazları yaşadırdı, onlara əbədi ömür verirdi", - o əlavə edib.
Anar çıxışının sonunda Azərbaycan mədəni ictimaiyyətinə başsağlığı verib.
Son xəbərlər
14:27
Əş-Şəraa və Ştaynmayer Suriya-Almaniya münasibətlərinin inkişafı müzakirə ediblərDigər ölkələr
14:20
Foto
Video
Xalq artisti Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-3Mədəniyyət siyasəti
14:17
Latviya Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yardım paketi təqdim edəcəkDigər ölkələr
14:09
Vuçiç: Rusiya-Serbiya qaz müqaviləsi daha üç ay uzadılıbDigər ölkələr
13:48
Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:45
Romelu Lukaku "Napoli"dən ayrılmaq istəyirFutbol
13:42
İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildiribRegion
13:33
İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıbMədəniyyət siyasəti
13:30