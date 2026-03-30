Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Kультурная политика
    • 30 марта, 2026
    • 13:32
    Анар: Память о Расиме Балаеве будет жить, пока живо азербайджанское кино

    Память о народном артисте Расиме Балаеве будет жить, пока живо азербайджанское кино.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар на церемонии прощания с актером.

    Он отметил, что творческое наследие Балаева навсегда останется с азербайджанским народом.

    По словам Анара, актер не только создавал яркие образы, но и придавал им бессмертие.

    "И в фильмах по моим сценариям, и во многих других картинах авторы "убивали" Расима как героя. Он умирал как Бабек, как Насими, как Бейрек. Но с каждой такой ролью он оживлял этих исторических личностей, дарил им вечную жизнь", - подчеркнул он.

    В завершение своего выступления Анар выразил соболезнования культурной общественности Азербайджана.

    Расим Балаев Азербайджанский кинематограф Союз писателей Азербайджана
    Anar: Azərbaycan kinosu yaşadıqca Rasim Balayev də yaşayacaq

    Стали известны объемы заявок на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP

    Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени

    В Грузии электроэнергия подорожает на 33%

    Вучич: С Россией договорились о трехмесячном продлении газового контракта

    Церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым завершилась – ОБНОВЛЕНО-2

    Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Расима Балаева

    Саадат Юсифова: Творческий путь Расима Балаева - это школа для молодежи

    Багаи: Иран получил от США предложение о продолжении переговоров через посредников

