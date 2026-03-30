Анар: Память о Расиме Балаеве будет жить, пока живо азербайджанское кино
Kультурная политика
- 30 марта, 2026
- 13:32
Память о народном артисте Расиме Балаеве будет жить, пока живо азербайджанское кино.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар на церемонии прощания с актером.
Он отметил, что творческое наследие Балаева навсегда останется с азербайджанским народом.
По словам Анара, актер не только создавал яркие образы, но и придавал им бессмертие.
"И в фильмах по моим сценариям, и во многих других картинах авторы "убивали" Расима как героя. Он умирал как Бабек, как Насими, как Бейрек. Но с каждой такой ролью он оживлял этих исторических личностей, дарил им вечную жизнь", - подчеркнул он.
В завершение своего выступления Анар выразил соболезнования культурной общественности Азербайджана.
14:07
Стали известны объемы заявок на поставку азербайджанского газа в Европу по TAPЭнергетика
13:56
Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времениИскусство
13:51
В Грузии электроэнергия подорожает на 33%Энергетика
13:47
Вучич: С Россией договорились о трехмесячном продлении газового контрактаДругие страны
Церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым завершилась – ОБНОВЛЕНО-2Kультурная политика
13:37
Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Расима БалаеваKультурная политика
13:25
Саадат Юсифова: Творческий путь Расима Балаева - это школа для молодежиКультура
