Анар: Память о Расиме Балаеве будет жить, пока живо азербайджанское кино

Память о народном артисте Расиме Балаеве будет жить, пока живо азербайджанское кино.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар на церемонии прощания с актером.

Он отметил, что творческое наследие Балаева навсегда останется с азербайджанским народом.

По словам Анара, актер не только создавал яркие образы, но и придавал им бессмертие.

"И в фильмах по моим сценариям, и во многих других картинах авторы "убивали" Расима как героя. Он умирал как Бабек, как Насими, как Бейрек. Но с каждой такой ролью он оживлял этих исторических личностей, дарил им вечную жизнь", - подчеркнул он.

В завершение своего выступления Анар выразил соболезнования культурной общественности Азербайджана.