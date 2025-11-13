İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Vüqar Gülməmmədov: "Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır"

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:18
    Vüqar Gülməmmədov: Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır
    Vüqar Gülməmmədov

    Azərbaycanda təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, həmçinin Elm və təhsil komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, orta müddətli xərclər çərçivəsində müəyyən edilmiş hədəflərin ölçülməsi üçün daha geniş və dəqiq göstəricilərə ehtiyac var: "Hədəflər üzrə kəmiyyət göstəricilərinin artırılması və dəqiqləşdirilməsi zəruridir. Bu yanaşma nəzərdə tutulan və icra edilən vəsaitlərin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi imkanlarını genişləndirə bilər."

    Sədr həmçinin orta ixtisas təhsili üzrə təqaüd xərclərinin azalmasına diqqət çəkib: "Orta ixtisas təhsili üzrə təqaüdlərdə azalma müşahidə olunur, lakin bu dinamika həmin pillədə tələbələrin say artımı ilə üst-üstə düşmür".

    Onun sözlərinə görə, kənd təsərrüfatı bölməsi üzrə məlumatlar da indikatorların təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu göstərib: "Əsas icraçı qurumlardan aldığımız məlumatlar göstərir ki, bəzi indikatorlar növbəti il üçün adekvat deyil və daha təkmil göstəricilərə ehtiyac var".

    V. Gülməmmədov bildirib ki, növbəti ildən publik hüquqi şəxslərə ayrılan vəsaitlərin monitorinq mexanizmi təkmilləşdiriləcək: "Dövlət adından yaradılmış publik hüquqi şəxslərə və dövlət məhsullarına ayrılan vəsaitlərin xəzinə vasitəsilə müşahidəsi nəzərdə tutulur. Bu, həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarəti gücləndirəcək".

