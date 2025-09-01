Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"
Texnologiyaların gələcəyi bu gün Bakıda doğulur, burada onlarla ölkədən ən yaxşı tələbələri və aparıcı ekspertləri birləşdirən 49-cu ICPC dünya finalı keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) 49-cu dünya finalının açılış mərasimində bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan paytaxtında 100-dən çox universitetin nümayəndələri toplaşıb.
"İKT yeni ideyaların yarandığı bir məkandır, lakin daha da əhəmiyyətlisi, texnologiyanın gələcəyinin formalaşdığı yerdir. Bölgəmiz üçün bu xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki gənc nəsil yeni imkanlar inkişaf etdirərək gələcəyə böyük ümid qazanır", - T.Kazımov qeyd edib.
O vurğulayıb ki, nəzarət, bilik, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və digər sahələr bəşəriyyətin gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
"Bu, sektorumuzun və iqtisadiyyatımızın maliyyə sabitliyi, maliyyə cəmiyyətinin genişləndirilməsi və əlbəttə ki, onun iştirakçılarının hüquqlarının qorunması ilə birbaşa bağlıdır. Mənim üçün şəxsən ICPC-nin Azərbaycanda keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1999-cu ildə kiçik bir anbar, kiçik bir supermarketlər şəbəkəsi üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım", - AMB-nin sədri əlavə edib.