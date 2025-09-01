    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:15
    Taleh Kazımov: 1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım

    Texnologiyaların gələcəyi bu gün Bakıda doğulur, burada onlarla ölkədən ən yaxşı tələbələri və aparıcı ekspertləri birləşdirən 49-cu ICPC dünya finalı keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) 49-cu dünya finalının açılış mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan paytaxtında 100-dən çox universitetin nümayəndələri toplaşıb.

    "İKT yeni ideyaların yarandığı bir məkandır, lakin daha da əhəmiyyətlisi, texnologiyanın gələcəyinin formalaşdığı yerdir. Bölgəmiz üçün bu xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki gənc nəsil yeni imkanlar inkişaf etdirərək gələcəyə böyük ümid qazanır", - T.Kazımov qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, nəzarət, bilik, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik və digər sahələr bəşəriyyətin gələcəyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    "Bu, sektorumuzun və iqtisadiyyatımızın maliyyə sabitliyi, maliyyə cəmiyyətinin genişləndirilməsi və əlbəttə ki, onun iştirakçılarının hüquqlarının qorunması ilə birbaşa bağlıdır. Mənim üçün şəxsən ICPC-nin Azərbaycanda keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1999-cu ildə kiçik bir anbar, kiçik bir supermarketlər şəbəkəsi üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım", - AMB-nin sədri əlavə edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı   Taleh Kazımov  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Талех Кязымов: Мой путь в технологиях начался с первой программы в 1999 году

    Son xəbərlər

    17:42

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    Region
    17:39

    "CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib

    Biznes
    17:30

    Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    17:29

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:22
    Video

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    17:21

    "Azəripək" auditor seçir

    Maliyyə
    17:18

    Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    17:15

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti