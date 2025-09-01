Талех Кязымов: Мой путь в технологиях начался с первой программы в 1999 году

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Будущее технологий рождается сегодня в Баку, где проходит 49-й мировой финал ICPC, объединивший лучших студентов и ведущих экспертов из десятков стран.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА)Талех Кязымов на церемонии открытия 49-го мирового финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC).

    По его словам, сегодня в столице Азербайджана собрались представители более чем 100 университетов.

    "ИКТ- это пространство, где рождаются новые идеи, но, что еще важнее, формируется будущее технологий. Для нашего региона это особенно значимо, ведь молодое поколение, развивая новые возможности, получает огромную надежду на будущее", -  отметил Т. Кязымов.

    Он подчеркнул, что такие направления, как надзор, знания, искусственный интеллект, кибербезопасность и другие сферы, имеют ключевое значение для будущего человечества.

    "Это напрямую связано и с финансовой стабильностью нашего сектора и экономики, и с расширением финансового сообщества, и, конечно, с защитой прав его участников. Для меня лично проведение ICPC в Азербайджане имеет особое значение. В 1999 году я получил свой первый гонорар за разработку программы для небольшого склада, для маленькой сети супермаркетов", - добавил глава ЦБА.

