Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilib
Maliyyə
- 08 sentyabr, 2025
- 15:26
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilərək Sumqayıt Sənaye Parkı adlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Nazirlər Kabineti və İqtisadiyyat Nazirliyinə Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.
Son xəbərlər
15:33
Şadlıq saraylarından havaya atılan tullantıların növbəti monitorinqləri keçirilirEkologiya
15:31
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilməyibHadisə
15:29
Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"Futbol
15:29
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənibDaxili siyasət
15:26
Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcəkXarici siyasət
15:26
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilibMaliyyə
15:25
İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulubDigər ölkələr
15:23
IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıbDaxili siyasət
15:21
Foto