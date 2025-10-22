Sahib Ələkbərov: "Son 30 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 50 dəfə artıb"
- 22 oktyabr, 2025
- 12:17
Son 30 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi təxminən 50 dəfə artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Ələkbərov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin elmi-praktik konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2004-2024-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,8 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 3,7 dəfə artıb: "2003-cü ildə yoxsulluq səviyyəsi 44,7 %, işsizlik səviyyəsi 9,2 % təşkil etdiyi halda, həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 2024-cü ildə həm yoxsulluq, həm də işsizliyin səviyyəsi təxminən 5,3 %-ə düşüb".
Nazir müavini qeyd edib ki, 2004-2024-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında 344,4 milyard ABŞ dolları sərmayə qoyulub, onun da 213,2 milyard ABŞ dolları qeyri-neft sektoruna yönəldilib.