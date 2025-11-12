Qırğızıstanda 2030-cu ilədək KOB-ların inkişafına dair yeni proqram hazırlanır
- 12 noyabr, 2025
- 11:50
Qırğızıstanda iş yerlərinin 5 %-dən çoxu kiçik və orta biznesin (KOB) payına düşür.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın İqtisadiyyat və Ticarət Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı və Biznes Mühiti Siyasəti Departamentinin aparıcı mütəxəssisi Akim Nasirov Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Qırğızıstanda KOB məşğulluğun 80 %-dən və ÜDM-in 40 %-dən çoxunu təşkil edir: "Onların sabitliyi, inkişafı inklüziv və davamlı iqtisadi inkişaf üçün vacibdir. Son bir neçə ildə Qırğızıstan hökuməti KOB siyasətini davamlı olaraq gücləndirir. Ölkənin 2030-cu ilə qədər milli inkişaf proqramı kiçik və orta müəssisələri diversifikasiya və regional inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələri kimi müəyyən edir".
A. Nasirov əlavə edib ki, hazırda Qırğızıstanın İqtisadiyyat Nazirliyi 2030-cu ilə qədər KOB-ların dəstəklənməsi və inkişafı proqramını hazırlayır: "Bu da maliyyə əlçatanlığı, maliyyələşdirmə, zəmanətlər, rəqəmsallaşdırma, ekspert dəstəyi və "yaşıl texnologiya"lar üzrə tədbirləri birləşdirir. İqtisadiyyat və Ticarət Nazirliyi indi maliyyə, məsləhət və təhsil alətlərini vahid bir sistemdə birləşdirən sahibkarlığa dəstək üçün hərtərəfli arxitektura qurur. Əsas istiqamətlərdən biri, pərakəndə proqramlardan vahid rəqəmsal dəstək ekosisteminə keçən "ağıllı maliyyələşdirmə" mexanizminin tətbiqidir. Sistemin mərkəzində "Summit Finance" rəqəmsal platforması dayanacaq. Sahibkarlar avtomatik uyğunluq yoxlaması vasitəsilə onlayn hədəflər üçün müraciət edə və subsidiyalar və zəmanətlərdən tutmuş təlim və akselerasiya proqramlarına qədər müxtəlif dəstək növlərinə çıxış əldə edə biləcəklər. Bütün təcrübələr rəqəmsal idarəetmə paneli vasitəsilə izlənəcək, həyata keçirilən tədbirlərin həcmi, nəticələri və sosial-iqtisadi təsiri haqqında şəffaf məlumatları göstərəcək".
A.Nasirov vurğulayıb ki, ölkəsinin KOB sahəsində başqa yenilik isə bankların sahibkarlar üçün ən aşağı faiz dərəcəsini təklif etdiyi faiz dərəcəsi subsidiya sistemidir: "Bu yanaşma subyektivliyi aradan qaldırır, şəffaflığı təmin edir və bizneslər üçün kreditin son dəyərini azaldır. Bundan başqa, nazirlik 2025-ci ilin iyul ayında KOB-lar üçün ümumi büdcəsi 500 milyon som olan yeni güzəştli kreditləşmə proqramına start verib. Bu proqram çərçivəsində sahibkarlar 12 %-lə 5 milyon soma qədər kredit ala bilərlər və bunun 8 %-i bank tərəfindən ödənilir".