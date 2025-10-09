Naxçıvanda vergi daxilolmaları 16 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2025
- 11:33
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 183,3 milyon manat vergi daxil olub.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 16,3 % çoxdur.
Hesabat dövründə ödənilən vergilərin 69,9 %-i qeyri-dövlət sektorunun, 30,1 %-i isə dövlət sektorunun payına düşüb.
Qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 128,2 milyon manat təşkil edib. 2024-cü ilin 9 ayına nisbətən bu sektordan vergi daxilolmaları 23,5 % çox olub.
