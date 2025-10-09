İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:33
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 183,3 milyon manat vergi daxil olub.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 16,3 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ödənilən vergilərin 69,9 %-i qeyri-dövlət sektorunun, 30,1 %-i isə dövlət sektorunun payına düşüb.

    Qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 128,2 milyon manat təşkil edib. 2024-cü ilin 9 ayına nisbətən bu sektordan vergi daxilolmaları 23,5 % çox olub.

    Naxçıvan Dövlət Vergi Xidməti vergi

