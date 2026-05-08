İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Füzulidə məktəblərlə tanış olub
- 08 may, 2026
- 14:53
İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir Füzuli şəhərində məktəblərlə tanış olub.
"Report" bu barədə IsDB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onu iqtisadiyyat naziri və lsDB-nin Azərbaycan üzrə rəhbəri Mikayıl Cabbarov, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev müşayiət edib.
Nümayəndə heyəti burada şagird və müəllimlərlə görüşüb. Ziyarət zamanı Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf və dayanıqlılıq sütunu kimi müasir təhsil mühitinə və gənclərin inkişafına davamlı investisiya qoyuluşu vurğulanıb.
M.Əl-Casir keyfiyyətli təhsilə çıxışın genişləndirilməsi istiqamətində əldə olunan tərəqqini yüksək qiymətləndirib, inklüziv, habelə dayanıqlı inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi IsDB Qrupunun təhsilə, bacarıqların artırılmasına və gənclərin səlahiyyətləndirilməsinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib.