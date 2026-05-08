İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Füzulidə məktəblərlə tanış olub

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 14:53
    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Füzulidə məktəblərlə tanış olub

    İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir Füzuli şəhərində məktəblərlə tanış olub.

    "Report" bu barədə IsDB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, onu iqtisadiyyat naziri və lsDB-nin Azərbaycan üzrə rəhbəri Mikayıl Cabbarov, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev müşayiət edib.

    Nümayəndə heyəti burada şagird və müəllimlərlə görüşüb. Ziyarət zamanı Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf və dayanıqlılıq sütunu kimi müasir təhsil mühitinə və gənclərin inkişafına davamlı investisiya qoyuluşu vurğulanıb.

    M.Əl-Casir keyfiyyətli təhsilə çıxışın genişləndirilməsi istiqamətində əldə olunan tərəqqini yüksək qiymətləndirib, inklüziv, habelə dayanıqlı inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi IsDB Qrupunun təhsilə, bacarıqların artırılmasına və gənclərin səlahiyyətləndirilməsinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyib.

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Füzulidə məktəblərlə tanış olub
    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Füzulidə məktəblərlə tanış olub
    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Füzulidə məktəblərlə tanış olub
    İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Məhəmməd Əl-Casir Mikayıl Cabbarov Emin Əmrullayev Füzuli

    Son xəbərlər

    15:41

    Gürcüstan iqtisadiyyatı I rübdə 9 % böyüyüb

    Maliyyə
    15:38

    Gürcüstanın strateji valyuta ehtiyatları rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    15:32
    Foto

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Ələt Azad İqtisadi Zonasına səfər edib

    Biznes
    15:26
    Foto

    ADA Universitetində "MyLibAI" platformasının təqdimatı keçirilib

    Elm və təhsil
    15:23
    Foto

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatının qaliblərinin adına aydınlıq gəlib

    Fərdi
    15:19

    FIFA Hakimlər Komitəsi DÇ-2026 öncəsi hakim siyahısında dəyişiklik edib

    Futbol
    15:15
    Foto

    Aqil Qurbanov "SAHA 2026"da xarici şirkət rəhbərləri ilə hərbi-texniki əməkdaşlığı müzakirə edib

    Hərbi
    15:14

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" blokunda qazma işlərinə hazırlıqlar aparılır"

    Energetika
    15:12
    Foto

    "Vistar" Mükəmməllik Mərkəzində ikinci dalğanın "Məzun günü" keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti