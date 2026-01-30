İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi auditor seçir
- 30 yanvar, 2026
- 11:55
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 108 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 13-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bülbül prospekti, 20 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 13-də, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC olub. Şirkətə 38 940 manat ödənilib.
