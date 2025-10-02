İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi sığortaçı seçir
Maliyyə
- 02 oktyabr, 2025
- 13:10
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) 517 əməkdaşının könüllü tibbi sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 350 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 23-nə qədər İRİA-nın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,Atatürk prospekti, 89 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə oktyabrın 23-də, saat 15:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "Meqa Sığorta" ASC olub. Şirkətə 213,4 min manat ödənilib.
Son xəbərlər
14:11
Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururduHadisə
14:09
Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyilDigər ölkələr
14:08
Yazıçı Qismət: Azərbaycanda nəşriyyatlar daha çox tanınan imzaları nəşr edirlərƏdəbiyyat
14:07
Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunubEnergetika
14:04
Cavid Abdullayev: "Biləsuvar GES Azərbaycanın enerjiyə tələbatının 4-5 %-ni təmin edəcək"Energetika
13:55
Kopenhagen sammiti: Aİ liderləri "dron divarı" barədə razılığa gələ bilmirlərDigər ölkələr
13:52
Foto
İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:50
İsrail səfiri İspaniya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
13:49