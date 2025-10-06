Fransanın fond bazarı Lekornyunun istefası barədə xəbərdən sonra çöküb
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 12:33
Fransanın fond bazarı Baş nazir Sebastyan Lekornyunun vəzifəsində bir ay qaldıqdan sonra bu gün istefa verməsi barədə xəbərdən sonra çöküb.
"Report" xəbər veir ki, bu barədə Fransa KİV-ləri məlumat yayıb.
Belə ki, "Paris Fond Birjası"nın CAC40 indeksi 2 %-dən çox azalıb.
Son xəbərlər
13:10
"The Korea Post": Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edirXarici siyasət
13:04
Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilibMədəniyyət siyasəti
13:01
Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edibFərdi
13:01
Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən varHadisə
12:56
Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlibXarici siyasət
12:55
Fransanın Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıbMaliyyə
12:49
Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıbMaliyyə
12:47
Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıbHadisə
12:47