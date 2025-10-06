İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fransanın fond bazarı Lekornyunun istefası barədə xəbərdən sonra çöküb

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Fransanın fond bazarı Lekornyunun istefası barədə xəbərdən sonra çöküb

    Fransanın fond bazarı Baş nazir Sebastyan Lekornyunun vəzifəsində bir ay qaldıqdan sonra bu gün istefa verməsi barədə xəbərdən sonra çöküb.

    "Report" xəbər veir ki, bu barədə Fransa KİV-ləri məlumat yayıb.

    Belə ki, "Paris Fond Birjası"nın CAC40 indeksi 2 %-dən çox azalıb.

    Парижский фондовый рынок рухнул после новости об отставке Лекорню
    Paris stock market sinks after new PM resigns

