    Парижский фондовый рынок рухнул после новости об отставке Лекорню

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 12:21
    Парижский фондовый рынок в понедельник обвалился после того, как премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку после месяца пребывания на своем посту.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    Так, индекс акций "голубых фишек" CAC 40 снизился более чем на 2%.

    По данным СМИ, сам Лекорню выступит с заявлением.

    Fransanın fond bazarı Lekornyunun istefası barədə xəbərdən sonra çöküb
    Paris stock market sinks after new PM resigns

