Парижский фондовый рынок рухнул после новости об отставке Лекорню

Парижский фондовый рынок в понедельник обвалился после того, как премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку после месяца пребывания на своем посту.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Так, индекс акций "голубых фишек" CAC 40 снизился более чем на 2%.

По данным СМИ, сам Лекорню выступит с заявлением.