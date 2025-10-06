Парижский фондовый рынок рухнул после новости об отставке Лекорню
- 06 октября, 2025
- 12:21
Парижский фондовый рынок в понедельник обвалился после того, как премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку после месяца пребывания на своем посту.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
Так, индекс акций "голубых фишек" CAC 40 снизился более чем на 2%.
По данным СМИ, сам Лекорню выступит с заявлением.
