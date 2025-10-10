İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    ETX: "Splunk Enterprise", "Splunk Cloud" və "Red Hat OpenShift AI"da boşluq aşkarlanıb

    Maliyyə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:19
    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) "Splunk Enterprise" və "Splunk Cloud"da boşluq (CVE-2025-20371) aşkar edib.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, həmçinin"Red Hat OpenShift AI"da boşluq (CVE-2025-10725) aşkar olunub.

