ETX: "Splunk Enterprise", "Splunk Cloud" və "Red Hat OpenShift AI"da boşluq aşkarlanıb
Maliyyə
- 10 oktyabr, 2025
- 17:19
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) "Splunk Enterprise" və "Splunk Cloud"da boşluq (CVE-2025-20371) aşkar edib.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həmçinin"Red Hat OpenShift AI"da boşluq (CVE-2025-10725) aşkar olunub.
