ETX: "Splunk Enterprise", "Splunk Cloud" və "Red Hat OpenShift AI"da boşluq aşkarlanıb

    • 10 oktyabr, 2025
    • 17:19
    ETX: Splunk Enterprise, Splunk Cloud və Red Hat OpenShift AIda boşluq aşkarlanıb

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) "Splunk Enterprise" və "Splunk Cloud"da boşluq (CVE-2025-20371) aşkar edib.

    Məlumata görə, həmçinin"Red Hat OpenShift AI"da boşluq (CVE-2025-10725) aşkar olunub.

