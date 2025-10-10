ETX: "Splunk Enterprise", "Splunk Cloud" və "Red Hat OpenShift AI"da boşluq aşkarlanıb
İKT
- 10 oktyabr, 2025
- 17:19
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti (ETX) "Splunk Enterprise" və "Splunk Cloud"da boşluq (CVE-2025-20371) aşkar edib.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həmçinin"Red Hat OpenShift AI"da boşluq (CVE-2025-10725) aşkar olunub.
Son xəbərlər
16:45
Foto
Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşübBiznes
16:37
Zelenski və Tramp telefon danışığı aparırDigər ölkələr
16:37
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkFərdi
16:37
"Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçirMaliyyə
16:32
Livan İranın yardımından imtina edibRegion
16:30
Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcəkDigər ölkələr
16:16
Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədirRegion
16:13
Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edibRegion
16:06