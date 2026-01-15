İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    DSMF sədri: "Ötən il aztəminatlı ailələrə 420 milyon manat ünvanlı sosial yardım ödənilib"

    Maliyyə
    • 15 yanvar, 2026
    • 12:13
    DSMF sədri: Ötən il aztəminatlı ailələrə 420 milyon manat ünvanlı sosial yardım ödənilib

    Ötən il Azərbaycanda 76 min aztəminatlı ailənin 335 mindən çox üzvünə ünvanlı sosial yardım ödənilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) sədri Zəka Mirzəyev Fondun 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, onlara DSMF-nin büdcəsi hesabına 420 milyon manat ünvanlı sosial yardım ödənilib: "2025-ci il dekabrın 22-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq Sərəncamına əsasən 2025-ci il dekabrın 30-u tarixinə 200 manat ünvanlı dövlət sosial yardımı alan hər bir ailəyə birdəfəlik ödəniş üçün dövlət büdcəsindən 15 milyon 300 min manat ayrılıb".

    DSMF Zəka Mirzəyev aztəminatlı ailə

    Son xəbərlər

    13:09

    Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib

    Region
    13:08

    Azərbaycanda ötən il 198 min nəfərə proaktiv sosial ödəniş təyin edilib

    Maliyyə
    13:05

    Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılır

    Daxili siyasət
    13:02

    Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda sosial sığorta haqlarının 68 %-i qeyri-büdcə sektorunun payına düşür"

    Maliyyə
    12:59

    Sabah hava yağmursuz keçəcək - PROQNOZ

    Daxili siyasət
    12:57

    Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"

    Maliyyə
    12:50

    "Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün iddialarına aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    12:48

    "Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:39

    Ötən il dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişləri üzrə 11 minə yaxın şəxsin müraciətinə baxılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti