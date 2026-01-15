DSMF sədri: "Ötən il aztəminatlı ailələrə 420 milyon manat ünvanlı sosial yardım ödənilib"
Maliyyə
- 15 yanvar, 2026
- 12:13
Ötən il Azərbaycanda 76 min aztəminatlı ailənin 335 mindən çox üzvünə ünvanlı sosial yardım ödənilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) sədri Zəka Mirzəyev Fondun 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, onlara DSMF-nin büdcəsi hesabına 420 milyon manat ünvanlı sosial yardım ödənilib: "2025-ci il dekabrın 22-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq Sərəncamına əsasən 2025-ci il dekabrın 30-u tarixinə 200 manat ünvanlı dövlət sosial yardımı alan hər bir ailəyə birdəfəlik ödəniş üçün dövlət büdcəsindən 15 milyon 300 min manat ayrılıb".
Son xəbərlər
13:09
Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edibRegion
13:08
Azərbaycanda ötən il 198 min nəfərə proaktiv sosial ödəniş təyin edilibMaliyyə
13:05
Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılırDaxili siyasət
13:02
Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda sosial sığorta haqlarının 68 %-i qeyri-büdcə sektorunun payına düşür"Maliyyə
12:59
Sabah hava yağmursuz keçəcək - PROQNOZDaxili siyasət
12:57
Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"Maliyyə
12:50
"Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün iddialarına aydınlıq gətiribDaxili siyasət
12:48
"Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıbKomanda
12:39