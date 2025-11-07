Dənizkənarı Bulvar İdarəsi sığortaçı seçir
- 07 noyabr, 2025
- 16:26
Dənizkənarı Bulvar İdarəsi "Mirvari" sərnişin-gəzinti gəmisi ilə bağlı fərdi qəza sığortası üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 15 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini noyabrın 24-nə qədər İdarənin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti, 2A ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə noyabrın 24-də, saat 17:10-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Sığorta xidməti çərçivəsində 9 heyət üzvünün və 461 sərnişinin ümumilikdə 1 milyon manatlıq illik sığortalanması nəzərdə tutulur. Bir nəfər üçün sığorta limiti məbləği 5 min manatdır. Sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta olunana dəyən zərərin əvəzi sığorta məbləğinin aşağıdakı nisbətində ödənilməlidir:
1. Ölüm – 100%
2. 81-100 %-dək əlilliyə görə - 80%
3. 61-80 %-dək əlilliyə görə - 60%
4. 31-60 %-dək əlilliyə görə - 40%