    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:26
    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi sığortaçı seçir

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi "Mirvari" sərnişin-gəzinti gəmisi ilə bağlı fərdi qəza sığortası üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 15 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 24-nə qədər İdarənin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti, 2A ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 24-də, saat 17:10-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Sığorta xidməti çərçivəsində 9 heyət üzvünün və 461 sərnişinin ümumilikdə 1 milyon manatlıq illik sığortalanması nəzərdə tutulur. Bir nəfər üçün sığorta limiti məbləği 5 min manatdır. Sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta olunana dəyən zərərin əvəzi sığorta məbləğinin aşağıdakı nisbətində ödənilməlidir:

    1. Ölüm – 100%

    2. 81-100 %-dək əlilliyə görə - 80%

    3. 61-80 %-dək əlilliyə görə - 60%

    4. 31-60 %-dək əlilliyə görə - 40%

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsi “Mirvari” sərnişin-gəzinti gəmisi qəza sığortası

