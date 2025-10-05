İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Bloomberg: Takaiçinin baş nazir olması Yapon yeninə mənfi təsir edəcək

    Yapon yeni və uzunmüddətli dövlət istiqrazları ölkənin hakim partiyasının liderlik seçkilərində stimullaşdırma tərəfdarı olan Sanae Takaiçinin qələbəsindən sonra təzyiqə məruz qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg"in Liberal Demokrat Partiyasının (LDP) sədri seçilən Sanae Takaiçinin ölkənin ilk qadın baş naziri olacağı təqdirdə, Yaponiya iqtisadiyyatında gözlənilən dəyişikliklərlə bağlı təhlil məqaləsində qeyd olunub.

    Bildirilib ki, monetar siyasətin tərəfdarı olan Takaiçinin yüksəlişi, ehtimal ki, bu ayın sonlarında Yaponiya Mərkəzi Bankının faiz dərəcələrini qaldırması ilə bağlı gözləntiləri azaldacaq.

    "Takaiçinin qələbəsi yenə mənfi təsir edəcək", - məqalədə vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, Takaiçi şənbə günü LDP-nin liderlik mübarizəsində qalib gəlib. Onun bu ayın sonlarında parlamentdə keçiriləcək səsvermədə Yaponiyanın ilk qadın baş naziri olacağı gözlənilir.

