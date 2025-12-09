"Birbank Star" – xərcləməyi rahatlaşdıran kredit kartı
Kredit kartları müasir insanın gündəlik həyatının vacib bir hissəsidir. "Birbank Star" isə təqdim etdiyi şərtlərlə istifadəçilərə rahat maliyyə əlçatanlığı təqdim edir. Bu gün minlərlə müştəri "Birbank Star"ın təqdim etdiyi imkanlardan faydalanmaq şansına sahibdir. Bəs onların "Birbank Star"ı seçmək səbəbləri hansılardır?
Maliyyə azadlığı
Birbank Star-ın ən vacib üstünlüyü sahibinə əlavə ödəniş etmədən xərcləmək imkanı yaratmasıdır. Belə ki, istifadəçilər xərclədikləri məbləği ayın sonuncu gününədək balansa geri qaytardıqda əlavə heç bir ödəniş etmirlər.
Komissiyasız ödənişlər
"Birbank Star"la alış-verişdən tutmuş gündəlik xərclərə qədər bütün ödənişlər komissiyasızdır. Bu isə müştərilərə rahat maliyyə azadlığı qazandırır.
30 000 manata qədər kredit xətti əldə etmə fürsəti
"Birbank Star" 30 000 manata qədər kredit limiti ilə hər bir müştərinin ehtiyaclarına uyğun maliyyə imkanı təqdim edir. Ayrılan limit şəxsin maliyyə davranışına əsasən müəyyən olunur. Bu kredit xətti müştərilərə xəyallarını daha tez və rahat həyata keçirmək imkanı verir.
Xərclədikcə qazanılan bonuslar
"Birbank Star"la partnyor şəbəkələrdə edilən hər alış-veriş minlərlə "Bir" ekosistem partnyorlarında bonuslar qazandırır. Həmçinin, QR ödənişlərdə ikiqat ƏDV geri al imkanı da kart istifadəçiləri üçün əlçatandır.
Asan sifariş imkanı
"Birbank Star" kartını "Birbank" mobil tətbiqindən və Birbank.az saytından, həmçinin "Kapital Bank/Birbank" filiallarından sifariş etmək mümkündür.
"Birbank Star" kart sahibi olmaq üçün: www.b-b.az/prst
Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən "Kapital Bank" ASC-nin əmtəə nişanı olan "Birbank", 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 115 filial və 50 şöbədən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Bank 2025-ci ilədək ölkənin I bankı "Kapital Bank" adı altında müştərilərinə xidmət göstərib və "PAŞA Holdinq" MMC-yə daxildir. "Kapital Bank" isə hazırda maliyyə institutu olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Birbank.az saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və yaxud Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.