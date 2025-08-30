Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.08.2025)
Maliyyə
- 30 avqust, 2025
- 09:04
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
67,48
|
- 0,50
|
- 7,16
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
64,01
|
- 0,59
|
- 7,71
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 516,10
|
41,80
|
875,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 544,88
|
- 92,02
|
3 000,66
|
S&P 500
|
6 460,26
|
- 41,60
|
578,63
|
Nasdaq
|
21 455,55
|
- 249,61
|
2 144,76
|
Nikkei
|
42 718,47
|
- 110,32
|
2 823,93
|
Dax
|
23 902,21
|
- 137,71
|
3 993,07
|
FTSE 100
|
9 187,34
|
- 29,48
|
1 014,32
|
CAC 40 INDEX
|
7 703,90
|
- 58,70
|
323,16
|
Shanghai Composite
|
3 857,93
|
14,33
|
506,17
|
Bist 100
|
11 288,05
|
- 80,73
|
1 457,49
|
RTS
|
1 137,00
|
- 5,79
|
243,78
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1686
|
0,0003
|
0,1332
|
USD/GBP
|
1,3504
|
- 0,0009
|
0,0988
|
JPY/USD
|
147,0500
|
0,1200
|
- 10,1500
|
RUB/USD
|
81,0603
|
0,4400
|
- 32,4597
|
TRY/USD
|
41,1446
|
0,1100
|
5,7846
|
CNY/USD
|
7,1307
|
0,0000
|
- 0,1693
