    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2025)

    Финансы
    • 30 августа, 2025
    • 09:24
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2025)
     

    Последняя цена

     

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

     

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    67,48

    - 0,50

    - 7,16

    WTI (долл/барр)

    64,01

    - 0,59

    - 7,71

    Золото (долл/унция)

    3 516,10

    41,80

    875,10

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45 544,88

    - 92,02

    3 000,66

    S&P 500

    6 460,26

    - 41,60

    578,63

    Nasdaq

    21 455,55

    - 249,61

    2 144,76

    Nikkei

    42 718,47

    - 110,32

    2 823,93

    Dax

    23 902,21

    - 137,71

    3 993,07

    FTSE 100

    9 187,34

    - 29,48

    1 014,32

    CAC 40 INDEX

    7 703,90

    - 58,70

    323,16

    Shanghai Composite

    3 857,93

    14,33

    506,17

    Bist 100

    11 288,05

    - 80,73

    1 457,49

    RTS

    1 137,00

    - 5,79

    243,78

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1686

    0,0003

    0,1332

    USD/GBP

    1,3504

    - 0,0009

    0,0988

    JPY/USD

    147,0500

    0,1200

    - 10,1500

    RUB/USD

    81,0603

    0,4400

    - 32,4597

    TRY/USD

    41,1446

    0,1100

    5,7846

    CNY/USD

    7,1307

    0,0000

    - 0,1693
