    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.09.2025)

    Maliyyə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.09.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    69,01

    1,26

    - 5,63

    Neft WTI (dollar/barel)

    64,67

    1,11

    - 7,05

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 763,20

    - 33,40

    1 122,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 121,28

    - 171,50

    3 577,06

    S&P 500

    6 637,97

    - 18,95

    756,34

    Nasdaq

    22 497,86

    - 75,61

    3 187,07

    Nikkei

    45 743,10

    295,67

    5 848,56

    Dax

    23 666,81

    55,48

    3 757,67

    FTSE 100

    9 250,43

    27,11

    1 077,41

    CAC 40 INDEX

    7 827,45

    - 44,57

    446,71

    ShanghaiComposite

    3 859,62

    13,71

    507,86

    BIST 100

    11366,93

    35,18

    1536,37

    RTS

    1021,52

    -21,11

    128,30

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1753

    0,0000

    0,1400

    GBP/USD

    1,3464

    0,0000

    0,0900

    USD/JPY

    148,6700

    0,7200

    - 8,5300

    USD/RUB

    83,5770

    0,0500

    - 29,9400

    USD/TRY

    41,4697

    0,0400

    6,1100

    USD/CNY

    7,1228

    0,0100

    - 0,1800
    beynəxalq əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (25.09.2025)

