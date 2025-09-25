Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2025)
Финансы
- 25 сентября, 2025
- 09:15
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|Brent (долл/барр)
|
69,01
|
1,26
|
- 5,63
|
WTI (долл/барр)
|
64,67
|
1,11
|
- 7,05
|
Золото (долл/унция)
|
3 763,20
|
- 33,40
|
1 122,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 121,28
|
- 171,50
|
3 577,06
|
S&P 500
|
6 637,97
|
- 18,95
|
756,34
|
Nasdaq
|
22 497,86
|
- 75,61
|
3 187,07
|
Nikkei
|
45 743,10
|
295,67
|
5 848,56
|
Dax
|
23 666,81
|
55,48
|
3 757,67
|
FTSE 100
|
9 250,43
|
27,11
|
1 077,41
|
CAC 40 INDEX
|
7 827,45
|
- 44,57
|
446,71
|
ShanghaiComposite
|
3 859,62
|
13,71
|
507,86
|
BIST 100
|
11366,93
|
35,18
|
1536,37
|
RTS
|
1021,52
|
-21,11
|
128,30
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1753
|
0,0000
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3464
|
0,0000
|
0,0900
|
USD/JPY
|
148,6700
|
0,7200
|
- 8,5300
|
USD/RUB
|
83,5770
|
0,0500
|
- 29,9400
|
USD/TRY
|
41,4697
|
0,0400
|
6,1100
|
USD/CNY
|
7,1228
|
0,0100
|
- 0,1800
