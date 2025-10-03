"Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 27 %-dən çox azalıb
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 18:12
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) bütün maliyyə alətləri üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi dəyəri 37 milyard 73,042 milyon manat təşkil edib.
"Report" BFB-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27,3 % azdır.
Son 1 ildə bağlanmış əqdlərin sayı isə 2,7 dəfə artaraq 60 640 olub.
BFB-nin dövriyyəsinin 81,1 %-i, yaxud 30 milyard 80,607 milyon manatı repo əməliyyatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 25,4 % azdır.
Hesabat dövründə dövlət qiymətli kağızları üzrə əqdlərin dəyəri 39,4 % azalaraq 5 milyard 269,355 milyon manat, korporativ qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin dəyəri isə 13,3 % azalaraq 1 milyard 723,08 milyon manat olub.
