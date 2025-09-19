AZPROMO sığortaçı seçib
Maliyyə
- 19 sentyabr, 2025
- 11:35
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) nəqliyyat vasitələrinin tam könüllü (KASKO) sığortalanması xidməti ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Xalq Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 4 841 manat ödəniləcək.
Ötən il bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC olub. Şirkətə 5 612 manat ödənilib.
