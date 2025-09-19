İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    

    AZPROMO sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 11:35
    AZPROMO sığortaçı seçib

    İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) nəqliyyat vasitələrinin tam könüllü (KASKO) sığortalanması xidməti ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Xalq Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 4 841 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC olub. Şirkətə 5 612 manat ödənilib.

    AZPROMO sığorta KASKO

    Son xəbərlər

