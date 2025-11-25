İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Azərxalça" auditor seçir

    Maliyyə
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:50
    Azərxalça auditor seçir

    "Azərxalça" ASC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 15 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini dekabrın 9-na qədər "Azərxalça"nın yerləşdiyi Şumqayıt şəhəri, Kimyaçılar küçəsi, ev1 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə dekabrın 9-da, saat 13:15-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 3,9 min manat ödənilib.

    Azərxalça audit kotirovka sorğusu

