"Azərxalça" auditor seçir
Maliyyə
- 25 noyabr, 2025
- 12:50
"Azərxalça" ASC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 15 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini dekabrın 9-na qədər "Azərxalça"nın yerləşdiyi Şumqayıt şəhəri, Kimyaçılar küçəsi, ev1 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə dekabrın 9-da, saat 13:15-də qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 3,9 min manat ödənilib.
