"Azərxalça" auditor seçib
Maliyyə
- 19 yanvar, 2026
- 14:27
"Azərxalça" ASC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC-dir.
Qalib şirkətə 3,5 min manat ödəniləcək.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 3,9 min manat ödənilib.
