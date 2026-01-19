İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    "Azərxalça" auditor seçib

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:27
    Azərxalça auditor seçib

    "Azərxalça" ASC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 3,5 min manat ödəniləcək.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 3,9 min manat ödənilib.

    "Azərxalça" ASC audit

