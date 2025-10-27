"Azəristiliktəchizat"ın debitor borcları 35 milyon manata yaxınlaşıb
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 16:15
Hesablama Palatasının auditinə əsasən, "Azəristiliktəchizat" ASC-nin debitor borcları 2023-cü il yanvarın 1-nə 20,7 milyon manat olduğu halda, 2025-ci il aprelin 1-nə 34,5 milyon manata yüksəlib.
"Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.
Satışdan gəlirlərin yığım səviyyəsi hesabat illərinin əvvəlinə olan borclar nəzərə alınmadan ümumilikdə 86-90 % təşkil etsə də, bütün borclar nəzərə alındıqda bu göstərici 40-45 % arasında dəyişib.
Əhali istehlakçı qrupu üzrə isə yığım səviyyəsi daha aşağı – 20-25 % intervalında olub.
