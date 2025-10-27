İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Azəristiliktəchizat"ın debitor borcları 35 milyon manata yaxınlaşıb

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:15
    Azəristiliktəchizatın debitor borcları 35 milyon manata yaxınlaşıb

    Hesablama Palatasının auditinə əsasən, "Azəristiliktəchizat" ASC-nin debitor borcları 2023-cü il yanvarın 1-nə 20,7 milyon manat olduğu halda, 2025-ci il aprelin 1-nə 34,5 milyon manata yüksəlib.

    "Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

    Satışdan gəlirlərin yığım səviyyəsi hesabat illərinin əvvəlinə olan borclar nəzərə alınmadan ümumilikdə 86-90 % təşkil etsə də, bütün borclar nəzərə alındıqda bu göstərici 40-45 % arasında dəyişib.

    Əhali istehlakçı qrupu üzrə isə yığım səviyyəsi daha aşağı – 20-25 % intervalında olub.

    Hesablama Palatası maliyyə Azəristiliktəchizat

