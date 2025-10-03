İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın sığorta sektoru I yarımildə 98 milyon manat dividend ödəyib

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:32
    Azərbaycanın sığorta sektoru I yarımildə 98 milyon manat dividend ödəyib

    Azərbaycanda sığorta sektorunun kapital mövqeyi azalsa da prudensial tələbləri üstələyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu ilin I yarısında sektorun məcmu kapitalı ötən ilin sonuna nisbətən 12 % və yaxud 47 milyon manat azalaraq 333 milyon manat, tələb olunan kapitalı 2,5 % və yaxud 5 milyon manat artaraq 204 milyon manat, kapital buferi isə 28,7 % və yaxud 52 milyon manat azalaraq 129 milyon manat olub. Məcmu kapitalın azalmasına səhmdarlara verilmiş dividendlər səbəb olub. Sığorta sektoru yarımil ərzində 98 milyon manat dividend ödəyib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta

