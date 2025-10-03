Azərbaycanın sığorta sektoru I yarımildə 98 milyon manat dividend ödəyib
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 18:32
Azərbaycanda sığorta sektorunun kapital mövqeyi azalsa da prudensial tələbləri üstələyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, bu ilin I yarısında sektorun məcmu kapitalı ötən ilin sonuna nisbətən 12 % və yaxud 47 milyon manat azalaraq 333 milyon manat, tələb olunan kapitalı 2,5 % və yaxud 5 milyon manat artaraq 204 milyon manat, kapital buferi isə 28,7 % və yaxud 52 milyon manat azalaraq 129 milyon manat olub. Məcmu kapitalın azalmasına səhmdarlara verilmiş dividendlər səbəb olub. Sığorta sektoru yarımil ərzində 98 milyon manat dividend ödəyib.
