İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 04 dekabr, 2025
    • 11:29
    Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Yanvarın 9-da, saat 11:00-da Azərbaycanın kollektor agentliyi - "BOA Agency" ASC-nin səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mir Cəlal küçəsi, 36D (4-cü mikrorayon) ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə 2025-ci ilin maliyyə yekunları, dividend ödənişi və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "BOA Agency" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır. Şirkətin səhmlərinin 40 %-i Rüstəm Hacıyevə, 40 %-i İlkin Qəribliyə, 20%-i isə Ramin Hacıyevə məxsusdur.

    kollektor agentliyi dividend

    Son xəbərlər

    11:44

    Lidiya Brito: UNESCO Yusif Məmmədəliyevin elm və mədəniyyətə verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirir

    Digər
    11:42

    Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti: Azərbaycan böyük alimləri ilə fəxr etməlidir

    Elm və təhsil
    11:38
    Foto
    Video

    "Yasamal" bazarı və "İnşaatçılar" metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

    Sağlamlıq
    11:34

    Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçirib

    Biznes
    11:33

    Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyır

    Daxili siyasət
    11:30

    Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılır

    Biznes
    11:29

    ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirir

    Elm və təhsil
    11:29

    Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:24

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti