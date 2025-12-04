Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə
- 04 dekabr, 2025
- 11:29
Yanvarın 9-da, saat 11:00-da Azərbaycanın kollektor agentliyi - "BOA Agency" ASC-nin səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mir Cəlal küçəsi, 36D (4-cü mikrorayon) ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə 2025-ci ilin maliyyə yekunları, dividend ödənişi və digər məsələlər daxildir.
Xatırladaq ki, "BOA Agency" 2011-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 200 min manatdır. Şirkətin səhmlərinin 40 %-i Rüstəm Hacıyevə, 40 %-i İlkin Qəribliyə, 20%-i isə Ramin Hacıyevə məxsusdur.
