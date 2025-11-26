İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:16
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-oktyabr aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta haqları

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    572,924

    14,5%

    2

    PASHA Insurance

    297,466

    12,9%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    89,126

    25,9%

    4

    Gala Insurance

    67,151

    1,1%

    5

    Ateshgah Insurance

    52,942

    0,1%

    6

    Mega Insurance

    27,901

    -6,9%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    27,774

    30,1%

    8

    Gala Life Insurance

    24,584

    20,7%

    9

    Xalq Insurance

    22,185

    12,1%

    10

    Agro Insurance

    16,042

    28,9%

    11

    Mega Life Insurance

    14,354

    49,4%

    12

    A-Group Insurance

    13,620

    14,0%

    13

    Xalq Life Insurance

    9,714

    4,2%

    14

    Atainsurance

    8,566

    -2,3%

    15

    Azinsurance

    7,063

    -8,9%

    16

    Silkway Insurance

    4,559

    -14,1%

    Cəmi

    1 255,973

    12,9%

    sığorta haqları renkinq

