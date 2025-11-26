Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)
- 26 noyabr, 2025
- 11:16
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-oktyabr aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta haqları
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
572,924
|
14,5%
|
2
|
PASHA Insurance
|
297,466
|
12,9%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
89,126
|
25,9%
|
4
|
Gala Insurance
|
67,151
|
1,1%
|
5
|
Ateshgah Insurance
|
52,942
|
0,1%
|
6
|
Mega Insurance
|
27,901
|
-6,9%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
27,774
|
30,1%
|
8
|
Gala Life Insurance
|
24,584
|
20,7%
|
9
|
Xalq Insurance
|
22,185
|
12,1%
|
10
|
Agro Insurance
|
16,042
|
28,9%
|
11
|
Mega Life Insurance
|
14,354
|
49,4%
|
12
|
A-Group Insurance
|
13,620
|
14,0%
|
13
|
Xalq Life Insurance
|
9,714
|
4,2%
|
14
|
Atainsurance
|
8,566
|
-2,3%
|
15
|
Azinsurance
|
7,063
|
-8,9%
|
16
|
Silkway Insurance
|
4,559
|
-14,1%
|
|
Cəmi
|
1 255,973
|
12,9%