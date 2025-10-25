Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 16:40
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmaları (azadolmaları)
(milyon manatla)
|
Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının)
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
93,756
|
5,8%
|
2
|
Kapital Bank
|
84,878
|
-21,8%
|
3
|
Unibank
|
27,670
|
-19,7%
|
4
|
Turan Bank
|
19,819
|
26,6%
|
5
|
PASHA Bank
|
17,557
|
15,0%
|
6
|
Access Bank
|
11,542
|
175,8%
|
7
|
Express Bank
|
7,629
|
93,2%
|
8
|
Rabitabank
|
7,354
|
65,0%
|
9
|
Azer-Turk Bank
|
5,901
|
50,2%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
5,849
|
-42,4%
|
11
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
5,443
|
181,9%
|
12
|
Bank Respublika
|
3,959
|
63,7%
|
13
|
Bank BTB
|
2,205
|
391,1%
|
14
|
Yelo Bank
|
1,954
|
-213,3%
|
15
|
Premium Bank *
|
0,700
|
-
|
16
|
Azerbaijan Industry Bank *
|
0,563
|
-
|
17
|
Bank Eurasia
|
0,202
|
-89,8%
|
18
|
Bank VTB Azerbaijan
|
(0,588)
|
35,2%
|
19
|
Bank Melli Iran-Baku
|
(1,211)
|
-51,1%
|
20
|
AFB Bank **
|
(1,215)
|
-
|
21
|
Bank of Baku
|
(1,496)
|
-54,3%
|
22
|
Xalq Bank
|
(5,273)
|
229,2%
* Bu banklar xüsusi ehtiyatlar üzrə azadolmalardan ayırmalara keçib.
** Bu bank xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalardan azadolmalara keçib.