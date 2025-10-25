Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 16:40
    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям (освобождениям) на специальные резервы за январь-сентябрь этого года:

    Банки

    Отчисления

    (освобождения)

    банков а специальные

    резервы

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    отчислений

    (освобождений)

    банков

    на специальные резервы

    1

    International Bank of Azerbaijan

    93,756

    5,8%

    2

    Kapital Bank

    84,878

    -21,8%

    3

    Unibank

    27,670

    -19,7%

    4

    Turan Bank

    19,819

    26,6%

    5

    PASHA Bank

    17,557

    15,0%

    6

    Access Bank

    11,542

    175,8%

    7

    Express Bank

    7,629

    93,2%

    8

    Rabitabank

    7,354

    65,0%

    9

    Azer-Turk Bank

    5,901

    50,2%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    5,849

    -42,4%

    11

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    5,443

    181,9%

    12

    Bank Respublika

    3,959

    63,7%

    13

    Bank BTB

    2,205

    391,1%

    14

    Yelo Bank

    1,954

    -213,3%

    15

    Premium Bank *

    0,700

    -

    16

    Azerbaijan Industry Bank *

    0,563

    -

    17

    Bank Eurasia

    0,202

    -89,8%

    18

    Bank VTB Azerbaijan

    (0,588)

    35,2%

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    (1,211)

    -51,1%

    20

    AFB Bank **

    (1,215)

    -

    21

    Bank of Baku

    (1,496)

    -54,3%

    22

    Xalq Bank

    (5,273)

    229,2%

    * Эти банки перешли от освобождений по специальным резервам к отчислениям.

    ** Этот банк перешел от отчислений по специальным резервам к освобождениям.

    Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

