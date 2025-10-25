İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

    Maliyyə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:20
    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın əməliyyat mənfəəti

    (milyon manatla)

    Bankın əməliyyat mənfəətinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    408,796

    8,2%

    2

    Kapital Bank

    375,170

    14,1%

    3

    PASHA Bank

    189,887

    -5,3%

    4

    Xalq Bank

    60,105

    -5,8%

    5

    Bank Respublika

    58,627

    12,4%

    6

    Access Bank

    55,132

    6,5%

    7

    Unibank

    46,922

    -14,5%

    8

    Bank of Baku

    30,683

    32,0%

    9

    Yelo Bank

    30,379

    -8,9%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    29,230

    24,7%

    11

    Turan Bank

    21,421

    23,7%

    12

    Rabitabank

    20,603

    -12,8%

    13

    Azer-Turk Bank

    17,597

    -34,6%

    14

    Express Bank

    15,319

    -1,0%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    14,469

    14,3%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    9,902

    73,6%

    17

    Premium Bank

    9,792

    3,9%

    18

    Azerbaijan Industry Bank

    7,012

    23,1%

    19

    Bank Eurasia

    5,361

    -4,2%

    20

    Bank BTB

    4,395

    14,6%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    3,167

    24,2%

    22

    AFB Bank

    1,048

    -74,1%
    Azərbaycan bankları əməliyyat mənfəəti renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционной прибыли (январь-сентябрь, 2025)

