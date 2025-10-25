Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 16:20
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın əməliyyat mənfəəti
(milyon manatla)
|
Bankın əməliyyat mənfəətinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
408,796
|
8,2%
|
2
|
Kapital Bank
|
375,170
|
14,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
189,887
|
-5,3%
|
4
|
Xalq Bank
|
60,105
|
-5,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
58,627
|
12,4%
|
6
|
Access Bank
|
55,132
|
6,5%
|
7
|
Unibank
|
46,922
|
-14,5%
|
8
|
Bank of Baku
|
30,683
|
32,0%
|
9
|
Yelo Bank
|
30,379
|
-8,9%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
29,230
|
24,7%
|
11
|
Turan Bank
|
21,421
|
23,7%
|
12
|
Rabitabank
|
20,603
|
-12,8%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
17,597
|
-34,6%
|
14
|
Express Bank
|
15,319
|
-1,0%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
14,469
|
14,3%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
9,902
|
73,6%
|
17
|
Premium Bank
|
9,792
|
3,9%
|
18
|
Azerbaijan Industry Bank
|
7,012
|
23,1%
|
19
|
Bank Eurasia
|
5,361
|
-4,2%
|
20
|
Bank BTB
|
4,395
|
14,6%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
3,167
|
24,2%
|
22
|
AFB Bank
|
1,048
|
-74,1%