    Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 13:00
    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    balans kapitalı

    (milyon manat)

    Bankın

    balans kapitalının

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    2 290,352

    7,9%

    2

    Kapital Bank

    1 292,692

    28,3%

    3

    PASHA Bank

    959,729

    0,2%

    4

    Xalq Bank

    550,744

    6,1%

    5

    Bank Respublika

    251,220

    25,3%

    6

    Access Bank

    246,190

    28,5%

    7

    Premium Bank

    201,656

    11,9%

    8

    Unibank

    201,526

    18,5%

    9

    Bank of Baku

    184,516

    13,2%

    10

    Yelo Bank

    183,116

    18,1%

    11

    Ziraat Bank Azerbaijan

    167,723

    21,6%

    12

    Rabitabank

    136,512

    6,8%

    13

    Azerbaijan Industry Bank

    130,287

    6,2%

    14

    Express Bank

    129,635

    -6,7%

    15

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    125,913

    11,8%

    16

    Azer-Turk Bank

    122,060

    10,2%

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    111,873

    6,8%

    18

    Turan Bank

    107,380

    4,0%

    19

    Bank Eurasia

    89,035

    2,9%

    20

    AFB Bank

    79,069

    -0,6%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    54,681

    8,3%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Balans kapitalı
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.04.2026)

