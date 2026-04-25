Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)
- 25 aprel, 2026
- 13:00
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
balans kapitalı
(milyon manat)
|
Bankın
balans kapitalının
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
2 290,352
|
7,9%
|
2
|
Kapital Bank
|
1 292,692
|
28,3%
|
3
|
PASHA Bank
|
959,729
|
0,2%
|
4
|
Xalq Bank
|
550,744
|
6,1%
|
5
|
Bank Respublika
|
251,220
|
25,3%
|
6
|
Access Bank
|
246,190
|
28,5%
|
7
|
Premium Bank
|
201,656
|
11,9%
|
8
|
Unibank
|
201,526
|
18,5%
|
9
|
Bank of Baku
|
184,516
|
13,2%
|
10
|
Yelo Bank
|
183,116
|
18,1%
|
11
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
167,723
|
21,6%
|
12
|
Rabitabank
|
136,512
|
6,8%
|
13
|
Azerbaijan Industry Bank
|
130,287
|
6,2%
|
14
|
Express Bank
|
129,635
|
-6,7%
|
15
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
125,913
|
11,8%
|
16
|
Azer-Turk Bank
|
122,060
|
10,2%
|
17
|
Bank VTB Azerbaijan
|
111,873
|
6,8%
|
18
|
Turan Bank
|
107,380
|
4,0%
|
19
|
Bank Eurasia
|
89,035
|
2,9%
|
20
|
AFB Bank
|
79,069
|
-0,6%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
54,681
|
8,3%